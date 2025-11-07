İstanbul Üniversitesi’nde fakülte krizi

Melek Eylül Başak

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nun (YDYO) Beyazıt'tan Küçükçekmece Külliyesi’ne taşınma iddiaları öğrenciler arasında tepki uyandırdı.Rektörlük ve fakülte dekanlıkları tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Eğitim hayatları hakkında endişelenen öğrenciler, bugün saat 12.30’da esnaf yemekhanesinden Ana Kapı’ya yürüyüş gerçekleştirdi.

Birkaç yıl önce yeri değiştirilen Ulaştırma ve Lojistik fakültesi öğrencileri fakülte krizi yaşıyor. İki yıl önce Avcılar kampüsteki fakültelerinden Beyazıt’a ‘idare için ek bina ihtiyacı’ nedeniyle taşınan öğrenciler, şu an Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin birkaç sınıfını ‘fakülte’ olarak kullanıyor. Neredeyse bütün fakülte dersliklerine yayılan hazırlık öğrencileri ise yıllardır eğitimleri için tahsis edilen düzgün bir bina olmadığı için mağdur oldu. Hazırlık öğrencilerinin yoğunlukta bulunduğu YDYO binası birkaç yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı, iki yıl önce taşınılan yeni bina ise uygun kapasiteye sahip değil.

Kayyum rektörün kapasite yetersizliğine alternatif olarak bulduğu iddia edilen taşınma çözümü ise Beyazıt’ı terk etmek istemeyen öğrenciler tarafından ‘sürgün’ olarak adlandırılıyor. 2024 OVP verilerine göre, İstanbul Üniversitesi’ne 2025-2027 yılları arası 14 milyar lirayı geçen ödenek tavan teklifi yapıldı. Öğrenciler, ödeneğin fakülte kapasitelerini arttırmak için kullanılmasını istiyor.

"ÖĞRENCİLER İÇİN UYGUN DEĞİL"

Eğitim yaşamları konusunda söz sahibi olmak istediklerini haftalardır yineleyen öğrenciler taşınmak istemiyor. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nden bir öğrenci neden fakültelerinin taşınmasına karşı olduğunu şu şekilde aktardı:

"Kaldığımız yerleri, yurtlarımızı, kiraladığımız evleri Beyazıt’a göre ayarladık. Taşınmak istemiyoruz, daha önceden bu durumu maalesef ki yaşayan ve oldukça zorlanan arkadaşlarımız oldu.

Külliye çevresinde güvenlik büyük bir sorun. Marmaray'dan indikten sonra 20-25 dakika otoban üzerinden yürüyerek ulaşılıyor. Yemekhane ve kantin düzeninin hemen oturtulabileceğini düşünmüyoruz. Taşınmamızın istendiği alanın etrafında hiçbir dükkan, ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek kırtasiye, sosyalleşebilmemiz için alanlar yok. Beyazıt’ta kulüp tanıtım ve etkinliklerine katılabiliyoruz. Orada böyle bir imkanımız olmayacak. Alan içerisinde nasıl bir sınıf sistemi var, amfi var mı bilmiyoruz.

Taşınmamız istenen bölgenin öğrenciler için uygun ve güvenli olmadığını, fakülte ihtiyaçlarını karşılamadığını ve yaşam alanlarımıza çok uzak olduğunu düşünüyoruz. Akademisyenlerimiz de bizimle aynı fikirde."

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

İddiaların ortaya çıktığı ilk haftadan itibaren öğrenciler kendi aralarında forumlar düzenledi, rektörlüğe taleplerinin ulaşması için dilekçe topladılar, bugün de Beyazıt’a yürüyüş gerçekleştirdiler.

Fakültesinin taşınmasını istemeyen hazırlık öğrencisi Yağız Avcı, öğrencilerin talepleri hakkında, "Öğrenciler olarak forumlar düzenleyip konuyla ilgili neler yapabileceğimizi konuşuyoruz, dilekçe topluyoruz. 700 civarı dilekçe topladık ve gerekli kurumlara ilettik ama öğrenci işleri bize dilekçelerimiz için takip numarası bile vermedi. Rektörlük tarafından olumlu veya olumsuz hiçbir açıklama yapılmadı. Öğrenciler olarak taleplerimiz net; Beyazıt’tan ayrılmamak, fakültemize dokundurmamak. Bağımsız, özerk ve demokratik bir üniversite istiyoruz. Öğrencilere danışılmadan, tepeden inme kararlarla, üniversite yöneten; tepeden atanan rektörleri istemiyoruz. Biz öğrenciler, eğitim hayatımızla ilgili kararları almakta söz sahibi olduğumuz demokratik bir üniversite istemekteyiz. Bizler bugün çıkıp Lojistik fakültesini, Hazırlıkları, İlahiyat fakültesini bu kampüsten taşıttırırsak yarın diğer fakültelere de dokunacaklar" dedi.

"KAMPÜSÜMÜZ BEYAZIT"

Esnaf yemekhanesi önünde eylemlerine başlayan öğrenciler, polis koridorunun içerisinde hareket etti. Polis, yürüyüş sırasında pankart açmak isteyen öğrencilerin önüne barikat kurmaya çalıştı. Yürüyüşlerine pankartsız devam etmek zorunda kalan öğrenciler “Ferman kayyumun beyazıt bizimdir”, “Öğrenciler Külliye’ye taşınmayacak”, “Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek” gibi dövizleri kaldırarak yürüyüşlerine devam etti. Ana Kapı önünde basın açıklaması yapan öğrenciler şunları kaydetti: