İstanbul Üniversitesi’nde yemekhaneye yüzde 50 zam: KYK kredisi ikinci tabağa yetmiyor

Ethem Kutay TOKER

Üniversite öğrencileri, AKP iktidarının plansız ekonomi politikaları nedeniyle her geçen gün derinleşen ekonomik krizle baş başa bırakılmaya devam ediyor. 2025-2026 Akademik Yılın başlamasına yaklaşık bir aydan az bir süre kalırken üniversitelerden bir bir yemekhane ücreti zammı haberleri gelmeye başladı. Bunun en son örneği ise İstanbul Üniversitesi (İÜ) oldu. Yemekhane ücretine yapılan yüzde 50 zam ile İÜ’de bir öğün yemek 35TL’den 52,5 TL’ye çıkarıldı.

Böylelikle Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) 3 bin TL kredi veya burs alan bir öğrenci bir günlük parasıyla 2 öğün yemek yiyemiyor. 2022 yılında KYK bursu/kredisinin tümüyle 1 ayda İÜ yemekhanesinden 141 öğün yemek yiyebilen öğrenciler, 2025 yılında ayda yalnızca 57 öğün yemek yiyebilecek.

İÜ, 2025 yılında devlet bütçesinden 14 milyar 149 milyon 774 bin TL ile en fazla pay alan ikinci üniversite olması nedeniyle yemekhane ücretlerine yapılan zamlara öğrenciler tepki gösterdi. Öğrenciler, KYK’den aldıkları 3 bin TL’lik kredi/bursun en temel ihtiyaçları olan beslenmeyi bile karşılayamadığını ifade etti.

ÖDENEKLER NEREDE

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Bilal Faruk Başaran daha öncesinde İstanbul Üniversitesi rektörlüğü ile yaptıkları görüşme sonunda nitelikli ve erişilebilir yemeğe erişeceklerinin sözünü aldıklarını söyledi. Günlük 100 TL’lik KYK bursu/kredisi ile üniversite yemekhanesinden ikinci öğünü yiyemeyeceklerini belirten Başaran, “Geçen yılki zamdan sonra yaptığımız görüşmelerde okulun bütçesinde açık olduğunu itiraf eden rektör sekreteri yemekhane ücretinin indirimi için söz vermişken şimdi tekrar zam geldi. Yemekler her gün daha da niteliksizleşirken ve porsiyonları küçülürken her geçen gün erişimimiz daha da kısıtlanıyor. Kayyum rektöre soruyorum: Türkiye'nin en çok ödenek alan bu okulun bütçesi nereye gidiyor? Ben günde 2 öğün yemek yiyemiyorsam 14 milyar liralık ödenek kimlerin cebine giriyor?”

ZAM ÜSTÜNE ZAM!

Bazı üniversitelerin yemekhane ücretleri şu şekilde: