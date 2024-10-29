İstanbul Üniversitesi’nden ‘cadı’ avı

Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, bünyesinde eğitim gören bir öğrencinin sosyal medya paylaşımlarının hedef gösterilmesinin ardından öğrenci hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Öğrencinin DEM Parti İstanbul Buluşması’nda yaptığı “Demokrasiye inanıyorum, barış ve halkların kardeşliğini istiyorum. Hiç kimsenin hakkının gasbedilmemesini istiyorum. Eğer bir yerde zulüm varsa ve buna ses çıkarmazsak biz de bu zulmün parçasıyızdır. O yüzden herkesi buraya insanların, Kürt halkının sesi olmaya davet ediyorum” konuşmanın hedef gösterilmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’ndan açıklama geldi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Milletimizin değerlerine ve kurumlarımıza yapılan saldırılara karşı duruşumuz nettir. İlgili öğrenci hakkında gerekli adli süreç başlatılmış olup, üniversitemizin de bu süreçte hukuki çerçevede gereken adımları atacağını önemle bildiririz” denildi. Açıklamada son olarak şunlar aktarıldı: “Kamu düzeni, milli güvenlik ve toplumsal barışa yönelik tehdit içeren eylemler karşısında yasal süreçler hassasiyetle devam edecektir. Öğrencilerimizi ve toplumumuzu, sosyal medyada sorumlu bir dil kullanmaya ve milli değerlerimize karşı saygılı olmaya davet ediyoruz.”