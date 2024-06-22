İstanbul-Üsküdar'da 2 milyon liralık dron hırsızlığı kamerada

Üsküdar’da, teknolojik ürünlerin satışı yapılan iş yerine giren hırsızlar, yaklaşık 2 milyon lira değerinde dron, kamera ve çeşitli çeşitli teknolojik ürün çaldı. Şüphelilerin alarmı etkisiz hale getirip kepengini zorlayarak içeri girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 13 Haziran Perşembe günü 05.30 sıralarında, Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi üzerinde meydana geldi .İddiaya göre dron ve teknojik ürünler satışı yapılan işyerine otomobil şüpheliler, yanlarında getirdikleri çeşitli araç gereçler ile dükkanın kepengini zorlayarak açtı. Şüphelilerden biri alarmı kırarak etkisiz hale getirdi. İçeriye giren hırsızlar, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lirayı bulan dron, kamera ve çeşitli teknolojik ürünleri çalarak otomobilin bagajına ve koltuklarına koydu. Şüpheliler daha sonra geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de parmak izi çalışması yaptı. Şüphelilerin dükkanın kepengini zorlayarak içeri girdikleri ve dükkandaki ürünleri çaldıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis güvenlik kameralarına yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Mehmet Mannasoğlu, "Sabah 5-6 gibi lüks bir araç iş yerinin önüne yanaşıyor. Daha sonra yanlarında getirdikleri ekipmanla kepengin yan kanallarını zorluyorlar. Kepengi oradan ayırıyorlar ve kapıyı kırıp içeri giriyorlar. İçerdeki ürünleri teker teker toparlıyorlar. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira civarında. Ayrıca cihazlar hem hobi amaçlı hem profesyonel hem de endüstriyel amaçlı olan cihazlar. Bu cihazlar her türlü emellerde kullanılabilir. Çalınan bazı cihazları seri numaralarından sistemden gördük, takip edebiliyoruz. Olay olduktan sonra sosyal medyadan ve fenomen bir çok arkadaşımız geçmiş olsun diye aradılar. Polisin varacağı sonucu çok hızlı bir şekilde bekliyoruz. İnşallah hırsızlar yakalanır ve adalet yerini bulur" diye konuştu.