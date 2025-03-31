İstanbul - Üsküdar'da otomobil alev alev yandı; otoyolda trafik oluştu
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA) - Üsküdar, Anadolu Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda seyir halinde olan otomobil alev alev yandı. Yangın sırasında otoyolda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik oluştu.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda seyir halindeki otomobilde çıktı. Otomobil alev alev yanarken, bağlantı yolunda trafik oluştu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)