İstanbul - Üsküdar Sahilyolu'nda otomobil alev alev yandı; sürücü gözyaşlarıyla izledi

İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR'da Harem Sahilyolu'nda park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü aracının yandığı anları gözyaşları içinde izledi.

Yangın saat 10:00 sıralarında Üsküdar Harem sahilyolunda park halindeki bir otomobilde çıktı.Park halindeki 54 ZY 938 plakalı aracın motor kısmında başlayan yangını gören vatandaşlar ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak sahilyolunu trafiğe kapattı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.Olay yerine gelen sürücünün anne ve babası sarılarak kızlarını teselli etti.Yangının kontrol altına alınmasının ardından sahilyolu trafiğe açıldı. Sahilde balıkçılık yapan Mesut Soydaner, "Biz balıkçıyız aşağıda dumanları görünce söndürme tüplerini kaptık geldik. İtfaiye de geldi nasıl yandığını bilmiyorum. Biz arkadaşlarla yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik. İtfaiye de geldi yangın söndü" diye konuştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç küle döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı (DHA)