İstanbul - Üsküdar’da drift atan sürücüye 47 bin lira ceza

Mert ORDU / İSTANBUL (DHA)- ÜSKÜDAR’da caddede drift atarak, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 47 bin 385 lira para cezası kesildi. Kadın sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, gözaltına alınan Meltem G. adliyeye sevk edildi.

Olay, 29 Kasım 2025 günü saat 01.30 sıralarında Üsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi'nde meydana geldi. 34 NUT 887 plakalı otomobilin drift attığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri takip eden polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede araç sürücüsünün Meltem G.(29) olduğu belirlendi.Kadın sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücü Meltem G.'ye 'Drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan toplam 47 bin 385 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan kadın sürücü, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.(DHA)