İstanbul Valiliği, 25 Kasım nedeniyle bazı metrosu istasyonlarını kapattı

İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda Metro İstanbul, 25 Kasım Salı günü saat 15.00 itibarıyla bazı hat ve istasyonlarda geçici düzenlemeye gitti. Buna göre; M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

Kadın
  • 25.11.2025 00:50
  • Giriş: 25.11.2025 00:50
  • Güncelleme: 25.11.2025 00:53
Kaynak: ANKA
FOTOĞRAF: depophotos (Arşiv)

İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda Metro İstanbul, 25 Kasım Salı günü saat 15.00 itibarıyla bazı hat ve istasyonlarda geçici düzenlemeye gitti.

Yapılan açıklamaya göre, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

Ayrıca Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapatıldı; yolcuların istasyonun diğer giriş ve çıkışlarını kullanabileceği belirtildi.

Metro İstanbul, trenlerin Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edeceğini duyurdu.

