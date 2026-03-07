İstanbul Valiliği, 8 Mart'ta trafiğe kapanacak yolları duyurdu

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yarın saat 14.00'ten itibaren Beyoğlu ve civarındaki bazı yolların kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal Caddesi’ne akım verilmeyecek ve Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi'ne giriş trafiğine izin verilmeyecek ve Tak-I Zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır."

Açıklamada, kapatılan caddelere ve yollara alternatif güzergah olarak ise İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-İ Mebusan Caddesi belirlendiği söylendi.