İstanbul Valiliği bazı metro seferlerini durdurdu
İstanbul Valiliği'nin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferlere kapatıldı.
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da bazı metro istasyonlarında seferler kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir."