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İstanbul Valiliği bazı metro seferlerini durdurdu

İstanbul Valiliği'nin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferlere kapatıldı.

Güncel
  • 25.03.2025 20:29
  • Giriş: 25.03.2025 20:29
  • Güncelleme: 25.03.2025 20:35
İstanbul Valiliği bazı metro seferlerini durdurdu

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da bazı metro istasyonlarında seferler kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir."

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