İstanbul Valiliği duyurdu: Okul saatlerine ilk gün düzenlemesi

İstanbul'da 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk ders gününde öğrenciler 10.00 ile 15.00 arasında derse girecek.

Haberi İstanbul Valiliği duyurdu.

Okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle söz konusu kararın alındığı ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada "Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da resmi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır. Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."