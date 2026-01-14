İstanbul Valiliği duyurdu: Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına denetim sıklaşacak

İstanbul Valiliği'nin yayınladığı genelgeye göre seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına yapılan denetimlerde düzenlemeye gidildi.

Valiliğin dağıtım yerlerine gönderdiği yeni kurallara göre izin belgesi bulunmayan seyyar satıcıların faaliyetlerine izin verilmeyecek.

Son zamanlarda sık sık gündem olan gıda ve ilaçlama şirketlerinin faaliyetlerine sıkı denetim geliyor.

Valilik tarafından dağıtım yerlerine gönderilen genelgede şu kurallar yer alıyor:

1. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında istisnai hükümler arasına giren seyyar satış araçlarına, Belediye Başkanlıkları tarafından titizlikle incelenerek izin belgesi verilecektir:

*İzin belgesi bulunmayan hiçbir seyyar satış aracının faaliyetine izin verilmeyecektir.

*İzin belgesi verilen seyyar satış araçları, izni veren makam tarafından gıda güvenilirliği açısından takip edilecektir.

2. Gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulacak ve tüm kayıtlar 30 gün süreyle muhafaza edilecektir.

3. İlaçlama hizmeti veren firmalar ve ilaçlamanın uygulandığı işletmeler denetlenecek, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından idari işlem başlatılarak gerekli görülmesi hâlinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

4. Alınan tüm önleyici tedbirlere rağmen olası bir zehirlenme vakasının meydana gelmesi durumunda; Güvenlik Acil Durumlar ve Koordinasyon Merkezi'nden sorumlu Vali Yardımcısı başkanlığında, GAMER sekretaryası aracılığıyla ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon oluşturularak hızlı bilgi akışı sağlanacaktır.

5. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket ettiği anlaşılan işletmeler, zabıta veya ilgili birimlerce mühürlenerek Kolluk Birimlerine bildirilecektir. Başta çarşı ve mahalle bekçileri olmak üzere ilgili kolluk birimlerince görevlendirilen personel tarafından mühür fekki yapılıp yapılmadığı düzenli olarak takip edilecektir. İşletme sahipleri, çalışanlar veya üçüncü kişiler tarafından mührün bozulması suretiyle işletmenin izinsiz olarak faaliyetine devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, denetimi gerçekleştiren ya da ihbarı alan kurum tarafından gerekli işlemler yapılarak sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İSTANBUL'DA ZEHİRLENME VAKALARI

Öte yandan 14 Kasım 2025 tarihinde Böcek ailesi, İstanbul Fatih'te kaldıkları oteldeki ilaçlamaya bağlı zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetmişti.

18 Kasım 2025 tarihinde ise yine İstanbul'da Beyoğlu semtinde bulunan bir kafede yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı iddia edilen kahveyi içen kadın yoğun bakıma kaldırılmıştı.