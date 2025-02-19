İstanbul Valiliği kar tedbirlerini açıkladı

İstanbul'da beklenen kar yağışının etkisini göstermesinin ardından İstanbul Valiliği, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için tedbirleri açıkladı.

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının 24 Şubat Pazartesi akşamına kadar aralıklarla devam edeceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak yapılan açıklamada, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

ULAŞIM VE ALTYAPI ÖNLEMLERİ

İstanbul Valiliği, otoyol kenarlarında oluşturulan depo alanlarında yüksek tonajlı araçlara öncelik verileceğini belirtti. Hava ve deniz ulaşımında ise sefer iptallerine karşı vatandaşların önceden bilgi alması önerildi.

VATANDAŞLARA ÖNERİLER

Valilik, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, özel araç yerine toplu taşımanın tercih edilmesi ve kar lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, özel sektör kuruluşlarının hava şartlarını göz önünde bulundurarak çalışma planlarını yapmaları istendi.