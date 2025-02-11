İstanbul Valiliği: Kar yağışının etkili olduğu 7 ilçede eğitime bir gün ara verilmiştir

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, kar yağışının etkisini artırdığı Beylikdüzü, Sultangazi, Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM) da uyardığı gibi kar yağışı İstanbul’un batı ve kuzey ilçelerinde etkili olmaya başladı. İstanbul Valiliği bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valiliğin açıklaması şöyle:

"İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Beylikdüzü, Sultangazi, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi, Beykoz, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir."