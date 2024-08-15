İstanbul Valiliği, kente gelen turist sayısını açıkladı

İstanbul Valiliği, 2024 yılının ilk 6 ayında kente 8 milyon 562 bin 167 yabancı turist geldiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Valiliğin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Buna göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla kente gelen turist sayısı yüzde 8 arttı.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“İstanbul’a 2024 yılının ilk 6 ayında 8 milyon 562 bin 167 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı yüzde 8 arttı. Ulaşımda ilk tercih İstanbul Havalimanı oldu. Haziran ayında 1 milyon 161 bin 581 yabancı turist İstanbul Havalimanı’nı tercih etti.”