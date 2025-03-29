İstanbul Valiliği: "Maltepe'de bir işletmeye saldıran 4 kişi gözaltına alındı"

İstanbul Valiliği: Maltepe'de bir işletmeye saldıran 4 kişi gözaltına alındı

Olay, saat 17.20 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardaki bir işletme ile bir grup arasında tartışma yaşandı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İş yerine ve iş yerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekânda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle iş yerine zarar vermiştir. Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 şahsı gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.