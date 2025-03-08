İstanbul Valiliği'nden 8 Mart engeli: Taksim-Şişhane metro istasyonları kapatıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar, alanlarda olacağını duyururken İstanbul’da da her yıl olduğu gibi bu yıl da Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'de toplanmak üzere çağrı yapıldı.

Çağrının ardından İstanbul Valiliği, 8 Mart nedeniyle, saat 14.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.

Valilik ayrıca ikinci bir duyuruya kadar Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının da kapatılacağını duyurdu.

Valiliğin yasak kararlarını Metro İstanbul sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."