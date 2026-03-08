İstanbul Valiliği'nden ‘8 Mart’ yasağı: Bazı yollar trafiğe kapatıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim ve çevresindeki gösterilerin Valilik kararı ile yasaklanmasının ardından, toplu ulaşım hatlarına da kısıtlama getirdi.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 15.00 itibarıyla sefer kısıtlaması getirilen hatlara dair şu bilgiler aktarıldı:

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Pazar günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

- ⁠Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.

BİRÇOK YOL DA KAPALI

8 Mart nedeniyle bu kapsamda, Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu trafiğe kapatılacak.

Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı aktarılan açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecekleri ve araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecekleri belirtildi.