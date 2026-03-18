İstanbul Valiliği'nden bayram öncesi fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği, yarın ve cuma günü için fırtına uyarısı yaptı. Yarın sabahtan cuma akşama kadar etkili olması beklenen fırtınada 'çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı' dikkatli olunması istendi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Valiliği, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü için fırtına uyarısı yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgarın yarın (19 Mart Perşembe) başlaması ve cuma akşamı etkisini yitirmesi bekleniyor.
Valilik, İstanbul'da yaşayan yurttaşlara "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yaptı.
