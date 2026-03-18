İstanbul Valiliği'nden bayram öncesi fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü için fırtına uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgarın yarın (19 Mart Perşembe) başlaması ve cuma akşamı etkisini yitirmesi bekleniyor.

Valilik, İstanbul'da yaşayan yurttaşlara "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yaptı.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şu şekilde: