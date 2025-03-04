İstanbul Valiliği'nden Beykoz Belediye Başkanvekilliği seçimi hakkında açıklama

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde tutuklanması nedeniyle belediye başkanvekilliği seçiminin 10 Mart Pazartesi günü yapılacağı duyuruldu.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında 27 Şubat'ta gözaltına alındı.

Köseler, gözaltına alınmasından 4 gün sonra (dün) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Köseler, tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Köseler'in görevden alınması üzerine başkanvekili seçimi tarihi belli oldu. İstanbul Valiliği, seçime ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Belediye Başkanvekili seçimi, Beykoz Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda, 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak.

BEYKOZ BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 'şüpheli' hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 kişi hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamasıyla yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 kişi 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Operasyonda, belediye binası, polis ve çevik kuvvet ekipleri tarafından bariyerlerle abluka altına alındı, bir süre binada inceleme yapılmıştı.

Gözaltına alınanlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

Soruşturma kapsamında dün 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla 'şüpheli' sayısı 22'ye yükselmişti.

Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 kişi hakkında adli kontrol talep edilmişti.

Köseler dahil 13 kişi tutuklanırken 5 kişi serbest bırakılmıştı.