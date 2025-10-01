Giriş / Abone Ol
İstanbul Valiliği, yarın (2 Ekim Perşembe) kentte etkili olacak fırtınaya karşı "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.

  • 01.10.2025 14:05
  • Giriş: 01.10.2025 14:05
  • Güncelleme: 01.10.2025 15:21
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

İstanbul Valiliği, yurttaşları Marmara'da etkili olması beklenen şiddetli rüzgara dair uyardı.

Valiliğin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı uyarıda saatte 50-75 km hızda esmesi beklenen rüzgarın fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Valiliğin uyarısında fırtınanın aynı gün içerisinde etkini kaybedeceğine dikkat çekildi.

Valilikten yapılan açıklamada "Marmara’da rüzgârın, yarın (02.10.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

