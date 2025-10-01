İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, yurttaşları Marmara'da etkili olması beklenen şiddetli rüzgara dair uyardı.

Valiliğin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı uyarıda saatte 50-75 km hızda esmesi beklenen rüzgarın fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Valiliğin uyarısında fırtınanın aynı gün içerisinde etkini kaybedeceğine dikkat çekildi.

Valilikten yapılan açıklamada "Marmara’da rüzgârın, yarın (02.10.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.