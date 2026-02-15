İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, beklenen fırtınaya ilişkin açıklama yayımladı. Rüzgâr hızının 80 kilometre saate kadar ulaşmasının beklendiği ifade edilirken, fırtınanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi. Ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Bugün akşam saatlerinden sonra İstanbul'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 yer yer 80 km/sa) bekleniyor. Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."