İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: 80 km saate ulaşacak

İstanbul Valiliği yarın kentte beklenen fırtınaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada rüzgarın yer yer 80km saate ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 02 Şubat Pazartesi günü (Yarın), bölgemizde beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden; kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."