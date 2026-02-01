Giriş / Abone Ol
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: 80 km saate ulaşacak

İstanbul Valiliği yarın kentte beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu.

Yurt
  • 01.02.2026 20:05
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

İstanbul Valiliği yarın kentte beklenen fırtınaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada rüzgarın yer yer 80km saate ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 02 Şubat Pazartesi günü (Yarın), bölgemizde beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden; kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

