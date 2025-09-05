İstanbul Valiliği'nden 'ilk gün' düzenlemesi: Okullar saat kaçta açılacak?

İstanbul Valiliği, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 8 Eylül Pazartesi, okulların saat 10.00'da açılacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, şehirde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin ders başı yapacağı ilk gün, trafiğe çıkacak binlerce servis ve veli aracının oluşturacağı karmaşayı önlemek amacıyla özel saat düzenlemesi yapıldığı kaydedildi.

Bu özel düzenlemeyle birlikte, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü İstanbul'daki tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim, 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

Bu kararın, özellikle sabah saatlerinde yaşanacak trafik sıkışıklığını hafifletmesi ve öğrencilerin okullarına daha güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlaması hedefleniyor.