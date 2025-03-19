İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu' engeli: Taksim metro istasyonu kapatıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim istasyonunun kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.

#MetroDuyuru #M2 #M1A #M1B

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile

- ⁠F1 Taksim-Kabataş…