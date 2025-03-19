İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu' engeli: Taksim metro istasyonu kapatıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği, Taksim metro istasyonunun kapatıldığını açıkladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim istasyonunun kapatıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;
- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.
Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.
#MetroDuyuru #M2 #M1A #M1B— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 19, 2025
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;
- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile
- F1 Taksim-Kabataş…