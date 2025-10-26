İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu yasağı: 4 ilçede miting ve eylem yasaklandı

Ekrem İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'ne çağrıdan sonra İstanbul Valiliği'nden yasak kararı geldi.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. eylemlerin 1 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda elde edilen bilgiler doğrultusunda çeşitli grupların bazı bölgelerde illegal toplanma, yürüyüş, protesto ve benzeri eylem hazırlıkları yaptığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a), (b) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan sorumluluklar gereği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması,

pankart-afiş asılması ve benzeri eylemler, 26 Ekim saat 00.01'den saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır."

ÖZGÜR ÖZEL ÇAĞIRMIŞTI

CHP lideri Özel, "casusluk" soruşturması kapsamında yarın İstanbul Adliyesi'ne getirileceği açıklanan Ekrem İmamoğlu’na destek çağrısı etmişti. Özel, tüm İstanbulluları saat 11.00’de Çağlayan Adliyesi önünde dayanışmaya davet etmişti.

BAYRAMPAŞA SEÇİMLERİ İÇİN DE YASAK İLAN EDİLDİ

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçiminin yeniden yapılması kararlaştırılmıştı. Bayrampaşa'da kura ile belirlenen başkanvekili seçimleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bu kararın ardından ikinci seçim tarihi ise İstanbul Valiliği'nce 26 Ekim Pazar günü yapılacağı belirlenmişti.

VALİLİK YASAĞI SONRASINDA ÇAĞLAYAN ABLUKADA

İstanbul Valiliği'nin aldığı eylem yasağı sonrasında sosyal medya kullanıcıları tarafından Çağlayan Adliyesi ve çevresinin polis barikatlarıyla çevrildiği bildirildi. Daha önce önü kesilen CHP otobüsünün önüne barikat çekildiği öne sürüldü.

FOTOĞRAF: @kediotti