İstanbul Valiliği'nden kar ve yağmur uyarısı: Hangi günler etkili olacak?

İstanbul Valiliği, kent genelinde yaşanacak sıcaklık düşüşlerine ilişkin uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada kentte devam etmekte olan yağışların pazartesi akşam saatlerine dek süreceği, çarşamba günü ise karla karışık yağmur beklendiği kaydedildi.

Açıklamada perşembe ve cuma günleri ise aralıklı kar yağışlarının kentte etkili olacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İlimizde hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesi ile birlikte soğuk havanın etkisine girmesi beklenmektedir.

İlimizde halen devam eden yağışların; bu geceden itibaren, yarın(Pazartesi günü) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

Salı günü de kuvvetli yağışların; 19.02.2025 (Çarşamba) günü karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 20.02.2025 (Perşembe) ve 21.02.2025 (Cuma) günü aralıklı olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."