İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı: Saat verildi

İstanbul Valiliği, yurttaşları kar yağışına ilişkin uyardı.

Salı (11 Şubat) akşam saatlerinde başlayacak yağışın çarşamba günü öğle saatlerine dek etkili olacağı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada bu akşam (10 Şubat Pazartesi) Çatalca ve Silivri ile Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Valilikten yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İlimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etksine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.

11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, Salı günü akşam ilk saatlerden, Çarşamba (12.02.2024) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."