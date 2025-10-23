Giriş / Abone Ol
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre 24 Ekim Cuma akşam saatlerinden itibaren kentte kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Güncel
  • 23.10.2025 21:01
  • Giriş: 23.10.2025 21:01
  • Güncelleme: 23.10.2025 21:03
Kaynak: ANKA
İstanbul Valiliği şehirde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı.

Açıklamada, 27 ve 28 Ekim günlerinde ise güneybatı yönünden fırtına (50-75 km/saat) şeklinde esecek rüzgarların etkili olacağı belirtildi.

Valilik, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

