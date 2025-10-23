İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği şehirde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı.

Açıklamada, 27 ve 28 Ekim günlerinde ise güneybatı yönünden fırtına (50-75 km/saat) şeklinde esecek rüzgarların etkili olacağı belirtildi.

Valilik, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.