İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre 24 Ekim Cuma akşam saatlerinden itibaren kentte kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Kaynak: ANKA
İstanbul Valiliği şehirde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı.
Açıklamada, 27 ve 28 Ekim günlerinde ise güneybatı yönünden fırtına (50-75 km/saat) şeklinde esecek rüzgarların etkili olacağı belirtildi.
Valilik, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.