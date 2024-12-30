İstanbul Valiliği'nden okullar için yılbaşı kararı

İstanbul Valiliği, 31 Aralık'ta (yarın) devlet ve özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve orta öğretim kurumlarının öğretim faaliyetlerinin en geç saat 16.00'ya kadar tamamlanacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir."

1 Ocak ise resmî tatil olduğu için bütün okullar kapalı olacak.