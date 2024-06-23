İstanbul Valiliği'nden Onur Yürüyüşü engeli: Taksim Meydanı'na yaya girişi kapatıldı

İstanbul Valiliğince, 10. Trans Onur Yürüyüşü kapsamında düzenlenecek Onur Yürüyüşü nedeniyle Taksim Meydanı'na yaya girişi kapatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından 17-23 Haziran arasında düzenlenen 10'uncu Trans Onur Haftası kapsamında bugün düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü nedeniyle Taksim Meydanı yaya girişine kapatıldı.

Meydanın çevresi polis barikatıyla ablukaya alınarak yaya girişine izin verilmedi. Meydan ve çevresinin polis barikatlarıyla kapatılmasıyla birlikte yayalar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine açık bırakılırken M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı İstanbul Valiliğinin kararıyla 10.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Metro hattının kapatıldığından haberi olmayanlar farklı noktalara yönlendirildi.