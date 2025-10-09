İstanbul Valiliği'nden "sağanak" uyarısı

İstanbul Valiliği, İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle İstanbul'un Şile, Beykoz ilçeleri, Kocaeli il geneli ve Sakarya illinin kuzeyini su ve sel baskınlarına karşı uyardı.

Yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, bugün İstanbul'un Şile, Beykoz ilçeleri, Kocaeli il geneli ve Sakarya illinin kuzeyinde (Kaynarca, Karasu, Kocaali) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.