Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul Valiliği'nden "sağanak" uyarısı

İstanbul Valiliği, İstanbul'da beklenen sağanak nedeniyle  İstanbul'un Şile, Beykoz ilçelerini su ve sel baskınlarına karşı uyardı.

Güncel
  • 09.10.2025 13:35
  • Giriş: 09.10.2025 13:35
  • Güncelleme: 09.10.2025 13:38
Kaynak: ANKA
İstanbul Valiliği'nden "sağanak" uyarısı
Fotoğraf: AA

İstanbul Valiliği, İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle İstanbul'un Şile, Beykoz ilçeleri, Kocaeli il geneli ve Sakarya illinin kuzeyini su ve sel baskınlarına karşı uyardı.

Yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, bugün İstanbul'un Şile, Beykoz ilçeleri, Kocaeli il geneli ve Sakarya illinin kuzeyinde (Kaynarca, Karasu, Kocaali) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İçişleri Bakanlığından kuvvetli yağış beklenen illere uyarı
BirGün'e Abone Ol