İstanbul Valiliği'nden sel ve su baskını uyarısı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin verileri doğrultusunda kentte yaşayanlara sel ve su baskını için uyarı yaptı.

Valilik, Marmara Denizi'nde kuvvetli fırtına görüleceğini de bildirdi.

Açıklamada, bölgenin doğusunda beklenen kuvvetli sağanağın bu akşam saatlerinden sonra İstanbul’da etkisini artıracağı belirtildi.

Yağışların yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli, yer yer metrekareye 20 ila 40 kilogram arasında olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Valilik; sel, su baskını, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Marmara Denizi için de fırtına uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"Denizlerimizde (Marmara) fırtına bekleniyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre; Bölgemizin doğusunda beklenen sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra İstanbul’da yarın (Cuma) akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."