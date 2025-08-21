İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanları için talimat!

Hayvanları Koruma Kanunu’nda 2024’te yapılan değişikliklere dair tepkiler sürerken, İstanbul Valiliği okulların açılmasına günler kala sokak köpeklerini “tehdit” ilan etti.

Valilik, İBB ve kaymakamlıklara gönderdiği yazıyla hayvanların toplatılması talimatını verdi.

Sokak köpeklerinin tehlike oluşturduğunu iddia eden valilik, İBB ve kaymakamlara talimat yazısı gönderdi.

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 39 ilçe kaymakamlığına gönderilen yazıda, yaz tatilinin bitmesiyle birlikte sahipsiz hayvanların özellikle okul çevrelerinde tehdit oluşturabileceği belirtildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Valiliğimize sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetler gelmeye devam etmekte olup, yaz tatilinin bitmesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir.”

MEVZUATA VURGU YAPILDI

Habertürk'ün aktardığına göre, valilik açıklamasında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan düzenlemelere dikkat çekildi:

“Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesinde; ‘Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur.’ hükmü ile, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’nin Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları başlığı, 7. maddesi (a) bendinde; ‘Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 sayılı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek.’ hükmü gereği bu görev yerel yönetimlere verilmiştir.”

“TOPLAMA FAALİYETLERİ İVEDİLİKLE YAPILMALI”

Açıklamanın sonunda şu ifadeler kullanıldı:

“Bu kapsamda; ilimiz genelinde başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.”