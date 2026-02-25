İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKA UYARISI | İstanbul'a Kar Geliyor!

İstanbul'a kar geliyor mu? sorusu akşam saatleri itibarıyla yeniden gündemde. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, il genelinde bu akşamdan itibaren yağışlı ve soğuk hava etkisini artıracak. “İstanbul hava durumu 25 Şubat 2026”, “İstanbul kar uyarısı” ve “İstanbul’da hangi ilçelere kar yağacak?” konuları yoğun şekilde merak edilirken, detaylar netleşti.

YAĞIŞ BU AKŞAM BAŞLIYOR

Meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları gece saatlerinden itibaren 2 ila 4 derece düşecek. Bu akşam (25.02.2026) saatlerinden sonra İstanbul genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde hafif kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Karla Karışık Yağmur Beklenen İlçeler

Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise hafif kar yağışı tahmin ediliyor.

Yağışların 26.02.2026 Perşembe günü öğle saatlerinden sonra İstanbul’u terk etmesi bekleniyor.

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

İstanbul fırtına uyarısı da dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Bugün (25.02.2026) rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman 30-50 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.

Yarın (26.02.2026) ise rüzgarın orta kuvvette, zaman zaman 40-60 km/saat hızla kuvvetli şekilde eseceği bildirildi.

HAVA SICAKLIKLARI KAÇ DERECE OLACAK?

Tarih Beklenen Sıcaklık 25 Şubat 2026 (Gece En Düşük) 1°C 26 Şubat 2026 (Gün En Yüksek) 8°C

Bu gece beklenen en düşük sıcaklık 1°C olurken, yarın gün içinde en yüksek sıcaklığın 8°C seviyesinde olması öngörülüyor.

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

İstanbul’a kar geliyor mu?

25 Şubat akşam saatlerinden itibaren bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde hafif kar bekleniyor.

İstanbul’da hangi ilçelere kar yağacak?

Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar tahmin ediliyor.

İstanbul hava durumu 26 Şubat nasıl olacak?

Yağışların öğle saatlerinden sonra İstanbul’u terk etmesi bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 8°C olacak.

İstanbul’da rüzgar kaç km hızla esecek?

Bugün 30-50 km/saat, yarın ise 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği’nden son dakika uyarısı ile birlikte şehirde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırıyor. İstanbul’a kar geliyor başlığıyla gündeme gelen gelişme, özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar ihtimalini ortaya koyuyor. Vatandaşların kuvvetli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşüne karşı dikkatli olması önem taşıyor.