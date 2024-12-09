İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, sabah başlayıp Çarşamba sabahına kadar aralıklarla sürmesi beklenen yağışla ilgili uyarı yayınladı. Uyarıda, "Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan uyarıya göre, İstanbul'da devam eden sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren çarşamba günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor. Bu nedenle, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİ DE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölgeyle ilgili uyarısında ise şu bilgiler yer aldı:

"Marmara bölgesi genelinde devam eden sağanak yağışların; Salı günü (10.12.2024) sabah saatlerinden itibaren Çarşamba günü(11.12.20024) sabah saatlerine kadar Bilecik dışında yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

TRAFİKTE AKŞAM YOĞUNLUĞU

Bu arada yağışın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. İBB trafik haritasına göre 18.00 sıralarında yoğunluk yüzde 85'lere ulaştı.