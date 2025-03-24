İstanbul Valiliği, Newroz Tertip Komitesi hakkında suç duyurusunda bulundu

İstanbul Valiliği, dün Yenikapı Meydanı'nda yapılan Newroz kutlamasına ilişkin 28 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, Newroz Tertip Komitesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Valilik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, suç duyurusunun kutlama sırasında, açılan görseller ve atılan sloganlara karşı Tertip Komitesi'nin gerekli önlemleri almaması nedeniyle yapıldığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 Mart Pazar günü yapılan etkinlik sırasında suç içerikli görseller yayınlandığı, suç unsuru taşıyan sloganlar atıldığı, afiş ve pankart açıldığının tespiti üzerine düzenleme komitesine gerekli uyarılar yapılmıştır. Yapılan uyarılara rağmen, düzenleme komitesi tarafından sorumluluğu altındaki gerekli tedbirler alınmamıştır. Güvenlik güçlerimiz yasa dışı slogan atan, pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatmış olup, düzenleme komitesi üyeleri hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunmuştur."