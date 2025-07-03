İstanbul Valiliği: Silivri Çanta'daki yangında 50 hane tedbir amacıyla boşaltıldı

Silivri Çanta Balaban Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına çok sayıda ekip müdahale etti. İBB İtfaiye Dari Başkanlığı, Silivri'nin yanı sıra, Büyükçekmece, Çatalca, Beylikdüzü, Bakırköy, Şişli, Beşiktaş, Kartal, Ümraniye ve Başakşehir’den çok sayıda araç ve personel, yangının kontrol altına alınabilmesi için yönlendirildi.

VALİLİK: 50 HANE BOŞALTILDI

İstanbul Valiliği, yangına ilişkin yaptığı yeni açıklamada da 50 hanenin tedbir amacıyla boşaltıldığını duyurdu. Valiliğin açıklaması şöyle:

"Silivri’deki orman yangınına ekiplerimizin karadan ve havadan müdahalesi devam etmektedir. Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden söndürme çalışmalarında; 7 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 22 tanker, 50 traktör, 19 iş makinesi, 56 itfaiye aracı, 67 araç ve 691 personel görev yapmaktadır.

Yangın sebebiyle Çanta mahallesinde 50 hane tedbir amacıyla boşaltılmıştır. Kızılay, bölgede çalışan personellerimiz, vatandaşlarımız ve gönüllülerimiz için yardım araçlarıyla bölgede çalışmalara başlamış bulunmaktadır. Yangında şu ana kadar yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Valimiz Davut Gül, yangın söndürme çalışmalarını Çanta Mahallesi'nden takip etmektedir"