İstanbul Valiliği uyardı: İstanbul'da hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece düşecek

İstanbul Valiliği, yarın akşamdan itibaren kent genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece düşeceğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji'ye göre, pazar akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemizde 4 ila 8 derece düşmesi, İstanbul'da sıcaklıklarının 21 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. Soğuk havanın perşembe bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

#Meteoroloji’ye göre;#Pazar akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemizde 4 ila 8 derece düşmesi,#İstanbul’da sıcaklıklarının 21 °C'ye kadar düşmesi beklenmektedir.



Soğuk havanın #Perşembe bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir.@gul_davut@meteoroloji_twi pic.twitter.com/kJXTKBwxnI — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 28, 2024

Yağışlı hava sistemi pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde de Batı Karadeniz ve İç Anadolu’yu da etkisi altına alacak. Yağışlı havanın Ege’nin kuzeyinde de etkisini hissettirmesi bekleniyor.