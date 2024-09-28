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İstanbul Valiliği uyardı: İstanbul'da hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece düşecek

İstanbul'da yarın akşamdan itibaren hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece düşecek. Kentte hava sıcaklığının 21 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Güncel
  • 28.09.2024 15:36
  • Giriş: 28.09.2024 15:36
  • Güncelleme: 28.09.2024 15:57
Kaynak: AA
İstanbul Valiliği uyardı: İstanbul'da hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece düşecek

İstanbul Valiliği, yarın akşamdan itibaren kent genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece düşeceğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji'ye göre, pazar akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemizde 4 ila 8 derece düşmesi, İstanbul'da sıcaklıklarının 21 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. Soğuk havanın perşembe bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yağışlı hava sistemi pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde de Batı Karadeniz ve İç Anadolu’yu da etkisi altına alacak. Yağışlı havanın Ege’nin kuzeyinde de etkisini hissettirmesi bekleniyor.

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