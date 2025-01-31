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İstanbul Valiliği uyardı: Kar geliyor

İstanbul Valiliği, İstanbul’da hava sıcaklığının Salı gününde itibaren hissedilir derecede düşeceğini, karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğini açıkladı.

Güncel
  • 31.01.2025 21:30
  • Giriş: 31.01.2025 21:30
  • Güncelleme: 31.01.2025 21:33
Kaynak: ANKA
İstanbul Valiliği uyardı: Kar geliyor
ANKA

İstanbul Valliliği sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’da Salı gününden itibaren hava sıcaklığının düşeceği, karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği belirtildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da hava sıcaklığı Salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Meteoroloji'ye göre; 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının azalacağı, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece  azalarak bölgemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. İstanbul’da Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olması bekleniyor. Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Söz konusu periyotta karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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