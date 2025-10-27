İstanbul Valiliği’nden deprem açıklaması: "Hasar ihbarı alınmadı, tespit çalışmaları sürüyor"

İstanbul Valiliği Balıkesir Sındırgı'da gerçekleşen ve İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde hissedilen depremle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada herhangi bir hasar ihbarı olmadığı bildirilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından saha ekiplerimizin ve ilgili birimlerin tespit çalışmaları devam etmektedir. İstanbul’umuzda şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmamış olup, ilgili birimlerimiz çalışmalarına gece boyunca devam edecektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."