İstanbul Valiliği’nden İmam Hatip Ortaokulu’ndaki kitap listesine soruşturma: Müdür açığa alındı

İstanbul’un Pendik ilçesindeki Şehit Olay Duman İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilere verildiği iddia edilen okuma listesine ilişkin İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, okul müdürü N.K.’nin açığa alındığı duyuruldu.

Valiliğin açıklamasına göre okul müdürü N.K. söz konusu kitap okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini ve yaşanan durumdan beyan etti.

Listede Victor Hugo, Martin Heidegger, Zülfü Livaneli, Yaşar Nuri Öztürk ve Recep İhsan Eliaçık gibi yazarların kitapları yer alıyor.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan kitap okuma listelerinde, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen kitaplar bulunmamaktadır. Konuyla ilgili görüşülen okul müdürü, söz konusu kitap okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini, kendisinin de bu listeden sonradan haberdar olduğunu beyan etmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü açığa alınmıştır."

OKUMA LİSTESİNDE HANGİ KİTAPLAR YER ALIYOR?

Sosyal medyada dolaşıma giren okuma listesin duyurusunda “Değerli Öğrencilerimiz, okuma kültürünüzü geliştirmek ve ufkunuzu açmak amacıyla hazırlanan bu liste takip edilecek ve fırsat buldukça tahlil edilecektir” ifadesi ile birlikte kitap listesine yer verildi.

Listenin altında “Kitaplar üzerine vakit buldukça Müdür odasında tahliller gerçekleştirilecektir” ibaresi de yer alıyor.

Kitap listesi şu şekilde:

Sefiller – Victor Hugo

Metafizik Nedir? – Martin Heidegger

Mahrem – Elif Şafak

Huzursuzluk – Zülfü Livaneli

Mesaj Kur’an Çevirisi – Edip Yüksel

Allah ile Aldatmak – Yaşar Nuri Öztürk

İslam ve Giyim Kuşam – Zekeriya Beyaz

İslam ve Kadın – Caner Taslaman

Bana Dinden Bahset – Recep İhsan Eliaçık

Cami ve Siyaset – Cemil Kılıç