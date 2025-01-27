İstanbul Valiliği’nden kamu çalışanları için ‘cuma namazı’ yazısı

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına gitmesine yönelik farklı uygulamaların ve aksaklıkların giderilmesi amacıyla ilgili yazıyı İstanbul’daki kamu kurumlarına gönderdi.

Söz konusu yazı, Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşım, şu notla yapıldı:

“Cuma Namazı saatinin çalışma saatlerine denk geldiği dönemlerde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının, personelden imzalı evrak istediği ve Cuma Namazı süresini, mesai saatinin sonuna ekleyerek personelin mesai saati sonrasında çalışmasını talep ettiği tespit edilmiştir. İstanbul Valiliği olarak, bu uygulamanın sona erdirilmesi ve personelin Cuma Namazı saatinde idari izinli sayılması için İstanbul’daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına hatırlatma genelgesi yayımladık.”

“BAZI AKSAKLIKLAR YAŞANIYOR”

Valilik, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile “dini inanç hürriyetinin bir gereği” olarak, cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi durumunda, isteyen kamu görevlilerine mesai kaybı olmaksızın izin verileceğini belirtti. Ancak uygulamada “bazı aksaklıklar yaşandığı”, örneğin personel isim ve imzasının alınması, izin saatlerinin hafta içi mesai saatlerine eklenmesi gibi farklı uygulamaların ortaya çıktığı öne sürüldü. Vali Davut Gül, bu aksaklıkların önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini aktararak yazıda şunları kaydetti:

“Genelgenin ruhu, dini inanç hürriyetinin gereği olarak ibadet etmeye gitmenin engellenmemesini, mesai kaybına neden olmamak ifadesi; tıpkı idari izinlerde olduğu gibi yeterli sayıda personel bulundurularak işlerin aksamamasının sağlanmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi'nin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.”

Cuma Namazı saatinin çalışma saatlerine denk geldiği dönemlerde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının, personelden imzalı evrak istediği ve Cuma Namazı süresini, mesai saatinin sonuna ekleyerek personelin mesai saati sonrasında çalışmasını talep ettiği tespit edilmiştir.

İstanbul… pic.twitter.com/Rp4afQIz2K — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 27, 2025

İBB: İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ ANAYASAL BİR HAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden de (İBB) konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Cuma namazı saatinin çalışma saatlerine denk geldiği dönemlerde, personelden imzalı evrak istediği ve cuma namazı süresini, mesai saatinin sonuna ekleyerek personelin mesai saati sonrasında çalışmasını talep ettiği iddiası tamamen gerçek dışıdır” denildi.

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ibadet özgürlüğünü temel bir hak olarak kabul eder ve tüm çalışanlarının cuma namazı dahil tüm ibadetlerini rahatça gerçekleştirebilmesi için gerekli tüm düzenlemeleri sağlar” ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

“Bugüne kadar bu konuda İBB ile ilgili dolaylı da olsa yapılan tek şikayet, metro inşaatı gürültüsüyle ilgilidir. Kadıköy Sahrayıcedit Camii yakınındaki metro şantiyesiyle ilgili CİMER’e gürültü şikayetinde bulunan vatandaşa hızlıca yanıt verilmiştir. İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı, “Çalışanlarımıza cuma namazı için izin verilmektedir ve projedeki gürültü oluşturan faaliyetler durdurulmuştur” açıklamasını yapmıştır.

İBB’nin cuma namazına giden personele belge imzalattığı, ek mesai yaptırdığı iddiaları tamamen uydurmadır ve gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. İddialara gerekçe gösterilen uygulama, dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin imzasını taşıyan 2016 yılındaki genelgedir.4 Ocak 2016 tarihli İstanbul Valiliği yazısında, cuma namazına gitmek isteyen kamu çalışanları için öğle tatilinin 12:00-13:30 arasında düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, haftanın diğer dört gününde bu tatilin 12:00-12:15 olacak şekilde kısaltılmasıyla mesai kaybının önlenmesi istenmiştir.

Öncesinde uygulanan bu karar, 2019 yılından itibaren İBB yönetimi tarafından hiçbir suretle uygulanmamıştır.

İbadet özgürlüğünün anayasa ile güvence altına alınan bir hak olduğunu kabul eden İBB, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada çalışanlarının ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirebilmesi için tüm imkanlarını seferber etmeyi sürdürecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”