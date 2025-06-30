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İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ile rip akıntısı uyarısı

İstanbul Valiliği, 5 gün boyunca kuvvetli rüzgar uyarısında bulunarak rip akıntısı olabileceği aktardı.

Güncel
  • 30.06.2025 16:54
  • Giriş: 30.06.2025 16:54
  • Güncelleme: 30.06.2025 16:57
Kaynak: AA
İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ile rip akıntısı uyarısı
Fotoğraf: Depophotos

İstanbul Valiliği, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli eseceğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan saatte 30-50 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Özellikle kentin kuzeyindeki Karadeniz kıyılarında rip akıntısı olabileceği aktarılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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