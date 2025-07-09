İstanbul Valiliği’nden ‘rakı bardağı’ incelemesi

Haber Merkezi

İstanbul’da Kuzguncuk’ta bir mekanda ‘küfürlü’ rakı bardağı kullanıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Mülkiyeliler Birliği, bardağın dışarıdan müşteri tarafından getirildiğini açıkladı.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kuzguncuk’taki bir restoranda kabul edilemez ifadelerin yer aldığı ürünlerin kullanıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine, söz konusu iş yeri hakkında denetim ve inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Gül ayrıca, "Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin, meze niyetine sunulması ve magazin malzemesi gibi paylaşılması asla kabul edilemez” dedi.

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi X’ten İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek şu açıklamayı yaptı:

“Söz konusu görselde yer alan bardaklar, Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi sosyal tesislerine ait olmayıp; paylaşımı yapan müşteriler tarafından getirilmiş, kullanılmış ve ilgili fotoğraflar şahsi sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Dolayısıyla, bu olay Birliğimiz yönetiminin ve sosyal tesisimizi işleten yüklenici işletmecinin bilgisi ve onayı dışında vuku bulmuştur.

Bu tür yanıltıcı içeriklere karşı gerekli başvurular tarafımızca yapılacaktır.“

14 Mayıs 2023’teki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yapılan sokak söyleşilerinden birinde yaşlı bir kadın, yanındaki genç kadına “Si*tir oro*pu”, sonra da “Afedersiniz” diyordu. Masadaki bardaklarda söz konusu kadının çizimi ve küfürlü ifadesi yer aldı.