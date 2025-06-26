İstanbul Valiliğinden "yüksek sesli müzik" uyarısı: "İdari para cezası uygulanacak"

İstanbul Valiliği, meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazlarıyla gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişiler hakkında idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır" ifadesine yer verildi.

Bu duruma karşı gerekli önlemlerin alınacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: