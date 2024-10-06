İstanbul Valisi Gül'den 2 kadını katleden Semih Çelik haberleri için 'yayın yasağı' uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, Semih Çelik isimli erkeğin yarım saat arayla Fatih ve Eyüpsultan’da katlettiği kadınların görüntülerini sosyal medyada paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Canice katledilen kızlarımızın görüntülerine yayın yasağı getirilmesine rağmen maalesef bazı kişilerin sorumsuzca paylaşım yaptığını üzülerek görüyoruz. Aileler bu konuda rahatsızlıklarını ve üzüntülerini bildirdiler" ifadesini kullandı.

Acılarıyla mücadele eden ailelerin durumunun göz önünde bulundurulmasının altını çizen Vali Gül, şunları kaydetti:

"Acılarıyla boğuşan ailelerin acısına, insanlık dışı görüntüleri paylaşarak acı katmak, paylaşım sebebi ne olursa olsun insanlıkla bağdaşmaz. Güvenlik kuvvetlerimiz kurallara uymayan paylaşımları takip ederek suç duyurusunda bulunmaktadır."