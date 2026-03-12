İstanbul Valisi Gül'den, İBB Davası'ndaki itirafçının iddiasına yanıt

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı 407 sanıklı İBB Davası, dördüncü gününde sanıkların savunmaları alındı.

Davada, itirafçı Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü sanık Ümit Polat'ın savunması alındı.

Sanık Polat, İstanbul Valisi Davut Gül'ün kuzeni olan Ağaç AŞ personeli aracılığıyla kendisine, 19 Mart operasyonundan önce "Ses çıkarmasın, beklesin, zaten bir şeyler olacak yakında" dediğini iddia etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanık Polat'ın iddiasına yanıt verdi.

Gül, "İBB veya İBB iştiraklerinde çalışan yakın ya da uzak hiçbir akrabam yoktur" dedi.