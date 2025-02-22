İstanbul Valisi Gül'den kar tatili açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin konuştu.

Çarşamba gününden itibaren kar yağışının aralıklı olarak etkili olduğu İstanbul'da perşembe ve cuma günleri eğitime ara verilmişti.

Gül, pazartesi günü okulların tekrar açılacağının sinyalini verdi.

TV100'de katıldığı programda kar tatilinin ne kadar süreceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Davut Gül, şunları söyledi:

"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız."

İstanbul'da hafta sonu da devam edecek kar yağışının ardından pazartesi günü yağışın sona ermesi bekleniyor.