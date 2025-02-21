İstanbul Valisi Gül: Kursların sınav ve eğitimlerine hafta sonu ara verildi

İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat'ta bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kurslarının sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kenti etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Bu nedenle sınav ve eğitimlere ara verildiğini kaydeden Gül, şunları kaydetti:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."